Yarita Lizeth confirma estar soltera en concierto ¿Se separó de su esposo Patrick?

La querida cantante Yarita Lizeth se ha ganado el cariño del público por su humildad y gran talento musical. La joven artista de la música andina se casó hace unos meses con Patrick Lundberg, aunque en un concierto anunció que se encontraba soltera.

¡Anuncia su soltería!

Yarita Lizeth es una artista de la música andina que viene conquistando al público. Hace unos meses, la joven cantante sorprendió a sus fans tras casarse en Suecia con Patrick Lundberg en boda de ensueño con todos sus familiares.

Ahora, en un concierto realizado el 14 de febrero en el Día del Amor y la Amistad, sorprendió nuevamente a sus fans. En el show, la cantante Yarita Lizeth estaba por interpretar la canción "No Vas a Cambiar", cuando dijo: "Yo todavía estoy soltera".

Al parecer, este comentario solo sería parte de su show porque lo dijo entre risas. Aunque muchos usuarios señalan que la artista se pudo haber separado de su esposo Patrick. Además, ese mismo día su amigo Doctor Fong apareció en ese show llevando unas rosas y un globo para Yarita.

¡Su historia de amor con Patrick!

La joven Yarita Lizeth contó en una entrevista que conoció a su esposo Patrick Lundberg en un concierto en Bolivia en el 2019. La artista agregó que ese día quedaron flechados y tuvieron una relación a distancia por muchos años porque su pareja reside en Suecia.

Los jóvenes se comprometieron, pero no tenían fecha para casarse por la carrera de Yarita Lizeth y su ocupada agenda. Es así como un sábado 30 de setiembre se postergó un evento y era el primer día libre de la cantante. Entonces, planeo todo en un par de días y se casó ese día en Suecia.

La carrera musical de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: 'Corta Venas', 'No Vas a Cambiar', 'Mis Cuernos', 'Solo Tú', 'Amor No Correspondido', 'Amigo', 'Nunca me Dejes Cholito', entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país.

Entre su música, presentaciones y giras internacionales, Yarita Lizeth supo invertir sus ganancias en otros emprendimientos. La cantante es un próspera empresaria, recién casada, que sigue avanzando en su carrera musical y todos los aspectos de su vida.