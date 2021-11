‘Cuto’ arremete contra Melissa: “La veo desesperada por quedar bien ante la sociedad”

Compartir Facebook

Luis ‘Cuto’ Guadalupe se refirió a la polémica separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tras el ampay de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

El mítico jugador de Universitario de Deportes aseguró que pese a también participar en el programa de Gisela Valcárcel, nunca cayó en la tentación de alguna bailarina coqueta.”Cuando te metes en este mundo de la farándula, es un mundo muy fuerte. Él (Rodrigo Cuba) debe quedarse callado, es lo que está haciendo, debe quedarse callado por la criatura”, dijo.

“Ella tiene que pensar en su hija, en su familia, yo la veo desesperada por quedar bien ante la sociedad. No está bien asesorada, hay que pensar con la cabeza, no con otra cosa”, agregó.

‘Samu’ no cree en las pruebas de Melissa: “La que grababa parece que fuera la psicópata”

El popular ‘instarándula’ cuestionó las pruebas de la ex chica reality y asegura que ella se hace la víctima para hacer quedar mal al ‘Gato’.

Samuel Suárez no fue ajeno a las pruebas que mostró la abogada de Melissa donde probarían que su defendida y su esposo si estaban separados antes del ampay. “Pareciera que el único objetivo de Melissa es que tú lo creas, ella sí le aviso, que ella no es ninguna mentirosa y que es la víctima en esta historia. Le fue infiel, pero él tenía conocimiento de todo”, expresó irónicamente.

Además indicó que le parece raro que la ex chica reality no tenga ni una prueba en mano donde demuestre que ha sido víctima de violencia verbal por parte del pelotero: “El hombre es tan psicópata que la única prueba que tiene ella de eso es ella gritándole eso frente supuestamente a su hija. Si lo están grabando todo el día, ¿por qué no tienes más pruebas de eso? ¿por qué no tienes un pantallazo o una parte donde si se vea que es psicópata?”, comentó.

“Primera vez que escucho a un psicópata que lo único que dice es no voy a discutir contigo.. la que grabaría parece que fuera la psicópata”, acotó.

