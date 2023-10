¡Tenso momento! ‘Cuto’ Guadalupe ‘parchó’ al ‘loco’ Vargas por comentario racista ¿Qué pasó?

El ‘Cuto’ Guadalupe y el «loco» Vargas protagonizaron un tenso momento en el último programa de Andrés Hurtado por lo que tuvieron que ser separados por el conductor debido a la incómoda situación.

Al parecer el ex jugador de Universitario tuvo un desatinado comentario para el ‘Cuto’ por lo que el tío de Jefferson Farfán decidió decirle sus verdades en vivo.

Enfrentados

El famoso ‘Cuto’ Guadalupe vivió un incómodo momento cuando Juan Manuel Vargas conocido como el loco Vargas afirmó que le había invitado a una comida a base de gato.

Cuto de inmediato le llamó la atención a su colega por sus palabras y es que al parecer le habría generado una molestia que revelará esto en televisión.

«Puedes comportarte», le dijo ‘Cuto’ a Vargas esperando que el exjugador no brindara más declaraciones sin embargo continúo hablando.

El programa ‘sábado con Andrés’ se había desarrollado con normalidad hasta que ambos jugadores del universitario protagonizaron dicho suceso.

Y es que el semblante de Guadalupe cambió inmediatamente cuando el loco Vargas le hizo una broma pesada y aseguró que había probado gato gracias a ‘Cuto’.

“Cuando me llevó a Chincha me invitó gato. Encima me dio anisado que estaba más fuerte… ‘para que baje’, me dijo, ja, ja, ja”, contó el ‘Loco’.

En respuesta, Guadalupe con evidencia molestia, le dijo lo siguiente: “¿Puedes comportarte? Ese era mi temor. Has jugado en Italia, eres papa de cinco hijos y no te comportas como debe de ser. No me levanto por respeto al público. Pero es momento que te comportes”, expresó molesto con su ‘compadre’.

Tras estas declaraciones Andrés Hurtado solo atinó a decir que no se deben faltar el respeto ya que son compañeros y se sentó entre ambos para separarlos y evitar cualquier otro tipo de comentario.

No se sabe si este suceso fue parte del programa, sin embargo, provocaron diversas risas en el set.

Polémicas con ‘Cuto’

Esta no es la primera vez que ‘Cuto’ Guadalupe llama la atención de la prensa pues la última vez fue cuando la cantante Leslie Shaw lo llamó cachud* tras no haberla respetado como mujer.

La artista dejó en claro que Cuto no es su amigo y nunca le dio la confianza para que hable de ella o se burle de cualquier situación que la involucre.

«¿Por qué tiene que hablar de mí, si yo no lo conozco, no es de mi círculo… ¿por qué tiene que hablar de mi cara? Que hable de su mujer (…) Creo que se amistaron», dijo la cantante.

Por otro lado, los conductores del programa le preguntaron a Leslie si sabía sobre el ampay que salió a la luz de su esposa donde se le ve entrando a un hotel con otro hombre.

«Yo no sabía que era cachud*», dijo la ‘Colorada’ entre risas pues según la cantante desconocía este polémico ampay.