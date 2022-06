“Da un poco de frustración”: Sheyla Rojas triste porque aún no puede quedar embarazada

Compartir Facebook

Sheyla Rojas conversó largo y extenso con ‘América Hoy’ donde comentó de sus planes a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la modelo lamentó aún no poder quedar embarazada.

Como se sabe, no es ninguna novedad que la modelo que actualmente radica en México quiere agrandar la familia. De hecho, en reiteras ocasiones confesó que quiere darle algún hermanito o hermanita al pequeño Antoñito. En ese sentido, la exchica reality reveló que ya ha conversado sobre el tema con Sir Winston.

Recientemente, la ‘Rubia’ confesó que, tras acudir a su especialista, le revelaron que aún no podía darse este proceso. “Toma su tiempo. Me dijeron que este mes no es, que siga practicando y me van a estar evaluando para intentarlo de nuevo. El óvulo no está maduro, no está preparado para el embrión. Da un poco de frustración, pero las cosas pasan por algo”.

«Vamos suegrita», Sheyla se luce compartiendo con su suegra

La popular ‘Shey Shey’ se lució en sus redes compartiendo de lo más feliz junto a su suegra madre de su pareja el conocido ‘Sir Winston’ con quien lleva ya varios meses de relación en tierras charras.

La modelo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram los momentos que comparte con su suegra siendo uno de estos el gusto por el boxeo y es que como se sabe la influencer viene practicando este deporte hace meses pero esta vez quiso incluir a su suegra.

«Vamos suegrita», fueron las palabras que dijo la rubia modelo dándole ánimo a la madre de ‘Sir Winston’ quien se encontraba practicando y mandando uno que otro ‘derechazo’ a su instructor.

Y por si fuera poco Sheyla y su suegra se fueron a un bar para tomar untas unas ricas bebidas exóticas ambas muy emocionadas y su suegra expresaba una enorme sonrisa al estar con la compañía de su nuera.

Como se recuerda Sheyla habría terminado con el empresario mexicano hace meses pero después ambos se amistaron y retomaron su romance con mucha más fuerza que hasta se lucen en sus redes cosa que antes ‘Sir Winston’ no hacía pues no le gusta mucho las cámaras.

