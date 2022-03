“Daba mucho por personas que no eran para tanto”, Ignacio habló sobre su relación con Melissa

Compartir Facebook

El chico realiy se animó a hablar de sus relaciones pasadas y confirmó que era un hombre bastante romántico pero las relaciones fallidas habrían hecho que el modelo pierda esos detalles.

El uruguayo a sido motivo de titulares por sus recientes declaraciones en una entrevista con la periodista Verónica Linares en su canal de YouTube “Ignacio Express”.

Es así que el ‘chico reality’ habló de sus relaciones pasadas y confirmó que era bastante cursie y un romántico empedernido cuando realmente se enamoraba.

“Daba mucho por personas que no eran para tanto, considero que cada uno quiere dar lo que quiere, pero a veces uno se abre mucho y después cuando no es lo que espera o cuando no se termina bien, después duele. Hay que ser un poquito más cauto”, confesó.

Y por si fuera poco, el modelo señaló que ha sabido establecer sus prioridades ahora con la experiencia ganada siempre va a pensar en el, segundo en él y tercero en su familia para el cuarto lugar verá si realmente merece su atención.

Si bien es cierto el ‘chocolatero’ no se apura en tener una pareja estable si confirmó que desea convertirse en padre en el momento adecuado y con la mujer indicada.

“Yo antes quería mi familia a los 30 años, después vinieron a los 30 y dije: ‘si se atrasa un poquito más, no pasa nada’. Yo prefiero vivir el momento (…) Me gustaría tener dos hijitos con la persona idónea”, reveló.

“Mi ex guarda lo que le regalé”, Ignacio Baladán le habría mandado una indirecta a Melissa

El ‘chico reality’ Ignacio Baladán fue entrevistado y fue consultado sobre su pasado con algunas exs y ofreció algunos secretos que hasta el momento nadie sabía.

El uruguayo tiene hasta el momento muy buena suerte en el lado profesional pero no sería lo mismo para el lado sentimental ya que hasta ahora no encuentra una mujer que le robe totalmente el corazón.

A pesar de las malas experiencias Ignacio no ha perdido sus toques románticos y solo se los está guardando para la mujer indicada. Además, aseguro que a pesar de no haber tenido una relación que destaque guarda los regalos y presentes que en us momento le regalaron sus ex parejas.

«Tengo las cartitas en mi cuarto de Uruguay, porque está intacto. Yo era bien romántico, lo soy pero me cortaron un poco», dijo el extranjero en una entrevista con el programa Estás en todas.