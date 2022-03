Dalia dispuesta a lo que sea por mantener a sus hijos: “Si tengo que vender emoliente, lo haré”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cubana se confesó en el programa de Magaly y pide trabajo para poder mantener a sus hijos, así tenga que vender emoliente en las calles.

Dalia Durán sigue viviendo momentos difíciles luego de que tuvo que irse de su departamento por no tener dinero para pagar la renta. Ella se mudó al distrito de Comas, pero no tiene trabajo por lo que no sabe cómo puede mantener a todos sus hijos.

La cubana pidió ayuda para que alguien le de trabajo y se mostró dispuesta a trabajar de lo que encuentre, así tenga que vender emoliente en las calles. “Yo no me voy a avergonzar si tengo que vender emoliente con mis cuatro hijos, no seré ni la única, ni a última, ni nada. No tengo por qué avergonzarme de eso y si veo que no hay otra solución y lo tengo que hacer, lo haré, y es un trabajo digno”, señaló.

Además, Dalia aclaró que no lleva una vida de lujos ni mucho menos y si bien las críticas le dicen que trabaje para mantener a sus pequeños, ella asegura que lo ha hecho todo este tiempo. “Mucha gente me puede decir ‘Dalia, trabaja’, ¿quién ha dicho que yo no quiero trabajar? yo trabajo, he estado manteniendo a mis hijos sola todo este tiempo”, dijo.

Mire también: Anthony sobre romance con Melissa: “No tenemos que disculparnos por enamorarnos”

La conductora una vez más le ofreció unos minutos de su programa a Dalia Durán para que se pueda conocer su situación actual, pues ya pasaron los 6 meses que la familia Hurtado les había alquilado un departamento y la cubana no tendría como seguir pagando por lo que fue desalojada.

Es así que viéndose sin la ayuda necesaria y con todos sus hijos prácticamente en el abandono, Dalia decidió pedir ayuda a la familia de la persona que denunció John Kelvin pues no tiene a quién más recurrir.

«Ella ha tenido que pedirle ayuda a la familia de su agresor, estaba imposibilitada de trabajar por su depresión, pero creo que, algunas personas de buen corazón, alguna ONG tal vez le ayude a conseguir un trabajo, para que ella pueda mantener a sus cuatro niños, que tiene que mandar al colegio», comenzó diciendo la periodista.

Además, Dalia contó que ha sido ocuparse de todo ella sola ya que no tiene con quien dejar a sus pequeños por ese motivo no pudo trabajar y solo se dedicó a su cuidado ya que la cubana tiene 5 hijos pero de los cuales solo vive con 4.

«He estado sola todo este tiempo con los niños, sin ayuda y eso se me dificultó para poder salir a trabajar. Fue otro inconveniente que tuve, porque son cuatro pequeños, ni siquiera son adultos o adolescentes. Yo tengo cinco hijos, no tengo cuatro, de los cuales cuatro viven conmigo. Mi hijo mayor tiene 19 años (…)», respondió la expareja de John Kelvin.

Además: Paolo previo al Perú vs Uruguay: “Cuando Perú hace buen fútbol, complica a cualquiera”