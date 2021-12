Dalia Durán no le cierra las puertas al amor: “tengo todo el derecho”

Compartir Facebook

Dalia Durán volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que hace algunos días confiese que espera la liberación de John Kelvin, quien la agredió física y psicológicamente. Sin embargo, a los pocos días, retrocedió en sus dichos y aseguró que lo que dijo sobre el cantante fue producto de la desesperación y angustia.

Ahora, si bien la cubana dejó ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, no desiste en sus proyectos y asegura que tiene planes a corto y mediano plazo que espera concretar en este 2022.

Además, la ‘Rubia’ confesó que no le cierra las puertas al amor. “No descarto nada que me pueda hacer feliz. Además, tengo todo el derecho. No solo se trata de felicidad, sino de fidelidad, respeto, amor y confianza”, comentó para un medio local.

Dalia Durán estalla contra ex nana por decir que maltrata a sus hijos: “Me vuelvo el mismísimo demonio”

La cubana se molestó y lo expresó en el programa de ‘Amor y Fuego’ luego de que su ex nana revelara que ella maltrató a sus pequeños hijos.

Dalia Durán se molestó con su ex amiga y la ex nana de sus pequeños por hablar en el programa ‘Amor y Fuego’. Y es que Valentina Paz, la ex amiga de Dalia Durán, reveló que aún mantiene comunicación con John Kelvin desde la prisión, a pesar de que él la habría maltratado.

Asimismo, Jeniffer Hernández reveló que ella escuchó los supuestos golpes que le propinaba John Kelvin a Dalia, y que ella en algún momentos les pegó a sus hijos. “Sí les pegó, los maltrató feo”, dijo la ex nana.

Todas estas declaraciones enfurecieron a Dalia Durán, quien también habló con el programa para aclarar esos temas. Sin embargo, la cubana se centró en aclarar el tema del supuesto maltrato a sus hijos.

Ella asegura que haría hasta lo imposible por sus hijos y que, por esa razón, jamás los golpearía. “La gente que me conoce sabe cómo me he desvivido por mis hijos, jamás les tocaría un pelo. Me vuelvo el mismísimo demonio si lo tengo que hacer por sacar cara por mis bebes”, señaló.

