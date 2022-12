Dalia Durán rechazó presentarse en show junto a John Kelvin

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Dalia Durán reveló organizadores del evento donde se iba a presentar John Kelvin la contactaron para que pueda animar el show junto a su expareja.

Al parecer la cubana ya aprendió la lección y mencionó que no volverá a cometer el mismo error que cometió al juntarse a cenar con su agresor pues eso despertó una ola de críticas en su contra dejando la mal parada.

Mira también: ¿Dónde solicitar un préstamo personal estando reportado en Infocorp?

“Mi respuesta fue no. No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice (al juntarse con John en un restaurante), así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas. Por más que necesite el dinero para mis hijos, prefiero evitar exponerme”, comenzó diciendo.

Y es que salía ya tomó conciencia de su imagen ya que durante algún tiempo fue ejemplo de muchas mujeres también violentadas pues Dalia nunca se quedó callada y siempre hablo presuntamente con la verdad sin embargo al reunirse con John Kelvin esta imagen se desmoronó.

Además, recalcó que Kelvin recién se pondrá el día a finales de diciembre en lo que respecta los pagos de manutención de sus pequeños hijos.

“Compartiendo escenarios, no me verán con él, tampoco brindando, eso no se volverá a dar. Ya retomé mi terapia. Me siento más tranquila y enfocada en mis hijos. Solo deseo que mis pequeños estén tranquilos”, agregó.

Finalmente, la cubana agregó que, si John se hace responsable de sus hijos o no, la tiene sin cuidado pues no le sorprendería que el cumbiambero no se haga responsable ya que ella ha sabido sacar adelante a sus pequeños con su propio esfuerzo.

“Recién empezará a pasar a fines de diciembre porque dijo que en noviembre no tenía contrato, pero si pasa o no, me tiene sin cuidado. No estoy esperanzada en lo que pueda pasar o a que llegue fin de mes”, finalizó Dalia para un diario local.