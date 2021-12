Dalia Durán resignada que John Kelvin seguirá en prisión: “La peor navidad de mis hijos”

Compartir Facebook

La cubana Dalia Durán no pudo evitar conmocionarse al saber que expareja pasará la Navidad en prisión por agredirla. En diálogo con un diario local, la ‘Ojiverde’ dijo que no es el escenario ideal para sus hijos que no la pasarán bien.

“Mis hijos están pasando el peor momento de sus vidas, no entienden por qué papá no los ve y no pueden ni dormir, solo preguntan por él”, reveló la co-animadora de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

“Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, agregó.

«Ya fue suficiente«

Jonh Kelvin se encuentra recluido en el penal de Lurigancho desde hace 5 meses aproximadamente y desde que esta privado de su libertad ha tenido tiempo de hacer mea culpa de sus errores como pareja pues como se recuerda fue acusado de violencia física y psicológica hacia la madre de sus hijos Dalia Durán.

Es por eso que Dalia se mostró apenada porque considera que John ya cumplió el tiempo suficiente en la cárcel y cree que ya es tiempo de que recupere su libertad y sus hijos vuelvan a ver a su padre pues como dijo la cubana falló como pareja pero jamás como padre.

Además, Dalia dijo que John debe pagar por sus errores pero ya no en la cárcel y añadió que la justicia no la quiere escuchar y se empeñan en dejarlo privado de su libertad.

Como se sabe, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la resolución que declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por John Kelvin.

