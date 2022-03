Dalia Durán revela que pidió ayuda a la familia de John Kelvin: “no tengo a dónde ir”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cubana Dalia Durán abandonó el departamento que le donó ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ y la mantuvo en ese sitio durante 6 meses en Miraflores. Según la aún esposa de John Kelvin, tiene una deuda de dos meses y en llanto reveló que fue a pedir ayuda a la familia del cumbiambero.

“No tengo a dónde ir, tampoco tengo plata, yo no tengo a dónde ir con los bebés”, dijo Dalia Durán al programa Magaly TV La firme.

También puedes ver: Magaly Medina lanza mensaje por ‘Día de la mujer’: “ve a conseguir lo que te mereces”

La animadora también reveló que abandonó rápidamente el departamento por falta de dinero. “No, amigo, ya no me van a dar más días, porque si me va a dar más días, me van a cobrar los intereses y eso es lo que yo no quiero”, explicó.

“Lo único que me quedó fue, que nunca le pedi nada, nunca les he pedido nada, fue hablar con la mamá del papá de mis hijos, que está acá en Perú y ya se va, justo me han buscado un departamento de dos cuartitos”.

Según Dalia Durán, el hermano de John Kelvin la ayudó con la mudanza a un departamento de dos habitaciones en el cono norte; asimismo, se llevó las pertenencias de la cubana a la casa de la familia John Kelvin, en el Callao. “Se están llevando mis cosas a un sitio donde yo ni siquiera puedo entrar a ver en qué sitio se van a quedar mis cosas, esas son las cosas de mis hijos, lo van a llevar recién en la mudanza”, expresó Dalia Durán entre lágrimas.

También te puede interesar: Diosdado Gaitán Castro sufre aparatosa caída en escenario de Juliaca

Dalia Durán dice que no le guarda rencor a cumbiambero quien estaría por salir del penal

Son pocos los días que faltarían para que el cantante Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido en el medio artístico como John Kelvin vea nuevamente la luz, al cumplir 7 meses de prisión preventiva en su contra tras ser acusado por los presuntos delitos de violación sexual y agresión física y psicológica en agravio de su aún esposa Dalia Durán.

Por su parte, la cubana aseguró que cuando el cantante salga del penal de Lurigancho, ella optará por tomar distancia de él, pues aún le falta sanar heridas en el corazón. “No tengo comunicación con él. Con respecto a retomar algún tipo de relación cómo esposos eso no sucederá. De mi parte estoy curándome y me falta mucho sanar todavía. Yo no sé qué me depara el futuro pero él siempre verá a sus hijos a través de su familia. Lo más sano para ambos es estar alejados”, refirió.

Mira también: «Feliz día a mi hermosa novia», Anthony Aranda saluda a Melissa en redes