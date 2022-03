Compartir Facebook

La cubana se pronunció con un medio local sobre la ola de críticas que ha recibido por supuestamente rechazar un trabajo, y explicó la situación.

Dalia Durán está mejorando poco a poco su situación laboral por la cantidad de ofertas de trabajo que ha recibido. Y se tomó el tiempo de hablar con un medio local para explicar que ella no ha rechazado ningún trabajo que le han ofrecido.

“Nunca lo rechacé, eso fue conversado. Soy libre de aceptar lo que se adecúe a mi rutina porque no puedo descuidar a mis bebés. No me fastidia ningún calificativo, es parte de estar en el medio, por eso siempre es bueno hacer una pausa. Lo mío es dedicarme a mi hogar y trabajar”

La cubana hizo un recuento de todos los trabajos que ha aceptado actualmente, entre los que se encuentran las dos cevicherías en las que le ofrecieron trabajo. Según lo que mencionó, Dalia tendría alrededor de seis trabajos actualmente, y estaría partiéndose le lomo por sus hijos.

“El sábado empiezo como anfitriona en una cebichería, luego me voy a un karaoke en Surco. Todo esto los fines de semana. Además soy imagen de tres locales y el próximo miércoles voy a participar en un desfile de modas”, señaló.

Dalia Durán se vio en la obligación de dejar en departamento en Miraflores, pues según explicó, estaba cargada de deudas. Frente a ello, no le quedó de otra que mudarse a un barrio humilde de Comas, y aunque los primeros días parece haberle afectado, hoy habla distinto de distrito y en especial, su zona.

En conversación con un diario local, la cubana dejó en claro que tiene 6 trabajos. "Todos en algún momento pasamos una situación difícil y a mí me tocó, eso no quiere decir que me mantenga así", agregó.

Durán también reveló que ya se siente bien viviendo en Comas: “Nada que ver, estoy bien, además encontré buenos vecinos. Mis hijos ya están yendo a un colegio de la zona”, continuó.

