Dalia Durán revela querer regresar con Andrés Hurtado: “Me gustaría trabajar con él”

La cubana se animó a revelar que sí le gustaría trabajar nuevamente con Andrés Hurtado, pues fue uno de los que más la apoyó tras la denuncia a John Kelvin.

Dalia Durán volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que hace algunos días confiese que espera la liberación de John Kelvin, quien la agredió física y psicológicamente. Sin embargo, a los pocos días, retrocedió en sus dichos y aseguró que lo que dijo sobre el cantante fue producto de la desesperación y angustia.

Ahora, si bien la cubana dejó ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, no desiste en sus proyectos y asegura que tiene planes a corto y mediano plazo que espera concretar en este 2022.

Además, la ‘Rubia’ confesó que no le cierra las puertas al amor. “No descarto nada que me pueda hacer feliz. Además, tengo todo el derecho. No solo se trata de felicidad, sino de fidelidad, respeto, amor y confianza”, comentó para un medio local.

