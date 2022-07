Dalia Durán reveló haber tenido una relación tóxica antes de John Kelvin: “Es un tema delicado”

Compartir Facebook

La cubana se confesó en una reciente entrevista asegurando que antes de John Kelvin, tuvo un tórrido romance con un cirujano peruano.

Dalia Durán sorprendió a todos al aparecer con golpes y moretones causados por su ex pareja y el padre de sus hijos, John Kelvin. Hasta hoy en día, la cubana está lidiando con las consecuencias de todo lo ocurrido, pero asegura que quiere salir adelante.

Casi que dejando atrás los malos ratos, Dalia decidió visitar el programa de YouTube, “Hablemos belleza”. Allí contó algunos episodios desconocidos de su vida amorosa antes de tener un romance con el cumbiambero.

Dalia detalló que conoció a un cirujano peruano, de quien estuvo locamente enamorada. Sin embargo, lejos de tener una relación de cuento de hadas, vivió un romance llenó de golpes que hasta le costó perder un bebé.

“Pasaron muchísimas cosas fuertes. Exactamente no lo perdí (un bebé), fue otra la situación, no fue que lo haya perdido, es un tema muy delicado. Él ya no forma parte de mi vida, es de mi pasado, yo lo único que hice fue continuar mi camino, pensé que nunca más iba a estar con alguien, hasta que me enamore del padre mis hijos”, contó la cubana.

«No puede denigrar», familia de John Kelvin manda carta notarial a Dalia Durán

Dalia Durán está nuevamente en el ojo de la tormenta pues ahora la familia de su ex pareja y padre de sus 4 hijos John Kelvin, le mandó una carta notarial a raíz de las últimas declaraciones que tuvo para el programa ‘América Hoy’.

Desde que se hizo público el evento benéfico a favor de John Kelvin, la modelo no soportó la indiferencia con su situación a pesar de ser la víctima y arremetió contra Kelvin y sus familiares quien según la cubana no le brindaron un apoyo constante.

Es así que Dalia afirmó que no se iba a callar a pesar de haber recibido la carta notarial ya que tiene las suficientes pruebas para respaldar todas las afirmaciones en contra del padre de sus 4 hijos.

«Qué carta para más ridícula (…) yo puedo hablar lo que sé me da la gana porque yo soy la afectada», dijo.

El documento que fue enviado por un primo hermano de John, donde se le exige que no comente más sobre el cantante. “Solicito el cese cualquier tipo de acto de hostilidad, difamación (…) cualquier tipo de acción que pueda significar un perjuicio reputacional, emocional y moral», se lee en la carta.

Por otro lado, el primo del cantante afirmo que si se le ha ayudado a Dalia y asegura tener las pruebas pertinentes.

