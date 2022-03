Dalia Durán sale adelante y habla de Comas: “tengo buenos vecinos”

Compartir Facebook

Dalia Durán se vio en la obligación de dejar en departamento en Miraflores, pues según explicó, estaba cargada de deudas. Frente a ello, no le quedó de otra que mudarse a un barrio humilde de Comas, y aunque los primeros días parece haberle afectado, hoy habla distinto de distrito y en especial, su zona.

En conversación con un diario local, la cubana dejó en claro que tiene 6 trabajos. “Todo esto los fines de semana. Además, soy imagen de tres locales y el próximo miércoles voy a participar en un desfile de modas”, dijo. “Todos en algún momento pasamos una situación difícil y a mí me tocó, eso no quiere decir que me mantenga así”, agregó.

Durán también reveló que ya se siente bien viviendo en Comas: “Nada que ver, estoy bien, además encontré buenos vecinos. Mis hijos ya están yendo a un colegio de la zona”, continuó.

“Peluchín” sobre Dalia al verla ‘arreglada’: “parece que no pasa penurias”

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, no entiende cómo Dalia Durán se muestra bien “arregladita” si tanto le falta. El popular ‘Peluchín’ volvió a referirse a ella, con una serie de cuestionamientos.

«Pero Retoquitos, si la pregunta se cae de madura, es más de podrida. Basta con verla, está más producida que tú querida, está bien con el tinte, la manicure, porque no parece que sea una persona que esté pasando penurias ni males. Ni raíces tiene», acotó.

«¿Y el apple watch para quien lo dejas? Cuando yo estoy pasando necesidades, lo vendo. Lo pongo en uno de esos programas para vender, nadie sabe mi identidad y ahí está», dijo el conductor de «Amor y Fuego».

