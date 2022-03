Dalia le pone el ‘parche’ a Giuliana Rengifo: “¡Qué habla si ella ni trabaja!”

Compartir Facebook

La cubana decidió no callar más y le respondió con todo a Giuliana Rengifo por mandarla a trabajar, asegurando que ella tampoco lo hace.

Dalia Durán está recibiendo ayuda económica y laboral nuevamente, pero tiene algunos críticos por esa situación. Una de ellas es Giuliana Rengifo, pues la cumbiambera cuestionó que Dalia esté en televisión nacional dando “lástima”.

“Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”, dijo Giuliana en su momento.

La cubana no tomó nada bien esas palabras y decidió ponerle el ‘parche’, asegurando que ella no tiene trabajo y también se expone con temas personales en televisión. “¡Qué tanto habla ella, si ni siquiera trabaja! Quiero decirle que nadie me mantiene, no tengo un marido que lo haga”, dijo.

“Ella también sale en televisión exponiendo sus cosas, así que no venga a hablar (…) No sé por qué ella me manda a trabajar. Además, a ella no la conozco, no sabe nada de mi vida. Jamás en mi vida la he visto”, agregó Dalia.

Dalia Durán está atravesando duros momentos pues no tiene un trabajo estable y tiene que sacar adelante a sus cuatro hijos ella sola. Sin embargo, en el programa ‘América Hoy’ decidieron ayudarla con eso y una cebichería le ofreció trabajar allí los fines de semana.

Sin embargo, en el programa del día de hoy, Ethel Pozo estaba emocionada por conocer cómo le fue a Dalia Durán en su primer día de trabajo. Y así lo hizo saber, sin embargo el chef de dicha cebichería confesó que la cubana no asistió a trabajar.

“No fue, no fue, dijo que el sábado de la otra semana. Sí, lo que pasa que iba a coordinar el tema de quién se quedaba con los niños y todo eso”, señaló el chef.

Esto causó la sorpresa de los conductores del programa entre ellas la de Ethel: “¿Cómo? ¿No fue a trabajar?”. El chef se quedó sin palabras y solo afirmó que empezaría a trabajar este fin de semana: “Empieza el próximo sábado. Este sábado ya comienza”.

