Dalia llegó tarde a su primer día de trabajo: “Tenía que dejarle comida a mis hijos”

La cubana aceptó trabajar en una cebichería pero llegó tarde en el primer día de trabajo, luego de haber aplazado su inicio de labores.

Dalia Durán sigue recibiendo críticas por presuntamente no esforzarse lo suficiente para trabajar y mantener a sus hijos. Sin embargo, recientemente dejó en claro que ella tiene alrededor de 6 trabajos actualmente, y trata de organizarse con todos.

Dentro de esos seis trabajos está una cebichería en la que aceptó trabajar en pleno programa en vivo de ‘América Hoy’. Ella tenía que empezar a trabajar allí el sábado pasado y según explicó, habló con los dueños para iniciar recién este fin de semana.

Pero las cosas no empezaron tan bien, pues Dalia llegó dos horas tarde solo en su primer día. La cubana se excusó diciendo que recién se está adaptando a su vivienda en Comas y a la distancia del distrito con todos los demás.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, dijo.

La cubana se pronunció con un medio local sobre la ola de críticas que ha recibido por supuestamente rechazar un trabajo, y explicó la situación.

“Nunca lo rechacé, eso fue conversado. Soy libre de aceptar lo que se adecúe a mi rutina porque no puedo descuidar a mis bebés. No me fastidia ningún calificativo, es parte de estar en el medio, por eso siempre es bueno hacer una pausa. Lo mío es dedicarme a mi hogar y trabajar”

La cubana hizo un recuento de todos los trabajos que ha aceptado actualmente, entre los que se encuentran las dos cevicherías en las que le ofrecieron trabajo. Según lo que mencionó, Dalia tendría alrededor de seis trabajos actualmente, y estaría partiéndose le lomo por sus hijos.

“El sábado empiezo como anfitriona en una cebichería, luego me voy a un karaoke en Surco. Todo esto los fines de semana. Además soy imagen de tres locales y el próximo miércoles voy a participar en un desfile de modas”, señaló.

