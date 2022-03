Dalia sobre situación de ex esposa de Andy Polo: “Me partió el alma escuchar al niño”

Compartir Facebook

La cubana no pudo estar ajena a lo que vive Génesis Alarcón, ex pareja de Andy Polo, por lo que se pronunció respecto al episodio de violencia que habría vivido.

Es conocido que Dalia ha vivido en carne propia un episodio de violencia, de manos de su ex pareja. Ahora, Génesis Alarcón está pasando por la misma situación, según la denuncia pública que hizo hace algunas semanas.

La cubana no quiso mantenerse ajena al tema y decidió hablar con un medio local sobre la terrible situación que vive Génesis. Anoche, escuché el audio y, como mamá, me partió el alma escuchar la voz del niño. Los niños lamentablemente son los más perjudicados cuando hay estas situaciones”, expresó Dalia.

Asimismo, la cubana quiso dejarle un consejo a la ex pareja de Andy Polo pues ella ya ha pasado por esa situación. “Le recomiendo a Génesis que se apoye en su familia, es una mujer joven y puede salir adelante. En mi caso, no tengo familia aquí, tengo cuatro hijos pequeños y es difícil salir a laborar, pero igual hay que salir adelante. Sé lo que es pasar necesidad teniendo hijos y le doy todo mi respaldo como mujer. Ella y yo tenemos la facilidad de que se nos escuche, pero hay muchas mujeres que viven lo mismo y no son escuchadas”, dijo.

La cubana sorprendió a más de uno al tomarse a la broma la tardanza de casi dos horas que tuvo en su primer día de trabajo y hasta se rio de la situación.

Dalia Durán se puso nuevamente como blanco de críticas al llegar alrededor de dos horas tarde en su primer día de trabajo en una cebichería. El programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes de lo que fue el primer día de Dalia y la llenaron de críticas.

Y es que en uno de los clips, uno de los clientes de la cebichería le preguntó a Dalia a qué hora finalizaba su jornada de trabajo. “¿Acá hasta que hora chambeas?”, se escucha decir al cliente.

Dalia decidió aprovechar esa pregunta para burlarse de la tardanza de casi dos horas que tuvo y dijo que se quedaría una hora más de su jornada normal. Ella tendría que terminar de trabajar a las 5 de la tarde, pero se quedó una hora más y dijo que esa hora la “regaló”.

“Hasta las 5, bueno, una hora voy a regalar porque he llegado tarde”, dijo Dalia y se carcajeó. Los clientes no lo podían creer y le dijeron lo siguiente: “¡Regalar todavía! Ay, Dalia, tu sí que…”.

