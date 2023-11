«Dame dos paltas y yo hago dinero»: Gisela Valcárcel reveló el secreto de su éxito y fortuna en la televisión

La conductora de televisión Gisela Valcárcel fue entrevistada por Cristian Rivero para su programa podcast en YouTube. Ella reveló detalles de su éxitos y fortuna en la televisión sorprendiendo a muchos con una peculiar teoría. Además, contó que no tiene miedo a perder dinero porque sabe cómo recuperarlo e invertirlo. Cabe resaltar que Gisela Valcárcel es una de las figuras más icónicas de la televisión peruana y ha perdurado por muchos años. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gisela Valcárcel reveló el secreto de su éxito

La recordada conductora de televisión ha demostrado tener una carrera de éxito dentro de la televisión peruana. Además, sin importar que tenga detractores, ella se ha mantenido vigente por muchos años. Incluso, tiene una propia productora de televisión con la cual ha realizado diversos formatos televisivos. Ante ello, en una reciente entrevista con Cristian Rivero, ella contó detalles sobre su éxito en la pantalla chica.

Ella indicó que no teme no tener dinero, pues sabe cómo se hace. «Si yo tengo 10 soles y vengo aquí. No tengo mucho dinero, no lo puedo decir. Compro dos paltas. Esas dos paltas no me tienen que costar más de cuatro soles. Compro dos paltas, galletitas», dijo Gisela Valcárcel ante el interés de Rivero.

«Entonces cuando vengo aquí las envuelvo y le digo: ‘Cris, tengo galletas con palta, ¿las quieres?’ Y te las he preparado. ¿A cuánto te las voy a vender? A S/ 7.50. Te las voy a dar. ¿Cuánto me costó eso? S/ 1.50. ¿Qué estoy haciendo? S/ 5.25 más es mi ganancia», añadió.

«De esos S/ 5, la mitad, los S/ 2.50 los voy a guardar, y estos S/ 2.50 está por lo que pase, así nomás se hace el múltiplo, nunca se gasta todo lo que tiene», dejando en claro que uno nunca debe gastar todo lo que tiene.

¿Ethel Pozo ninguneó a su madre?

Rodrigo González, más conocido como «Peluchín», criticó duramente a Ethel Pozo por su actitud cuando mencionan la trayectoria de su madre Gisella Valcárcel. «Seguramente para desligarse y que no crean que está ahí por vara se sacude. ¿Gisela? por poco le faltó decir. Tu mamá con detractores y con gente que la quiere y que la sigue es la presentadora de televisión que se ha mantenido vigente y que además de eso ha hecho una productora. Está metida en un canal de televisión te gusten o no, las veas o no.», comentó Peluchín.

«Es una mujer de televisión, es un emblema de la televisión peruana. Una estrella», añadió el conductor de ‘Amor y Fuego’. En vista a ello, Gigi Mitre también se sumó a las críticas. «Ella lo que ha querido es desligarse de su mamá como que por su mérito propio», mencionó la conductora. «No creas porque respondas así vamos a creer otro tipo de méritos», puntualizó Rodrigo González.