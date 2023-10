«Dámelo siempre» Usuarios elogian a Carlos Cacho tras su participación en ‘La Casa de Magaly’

Usuarios en redes sociales reaccionaron a los momentos más recordados de Carlos Cacho durante su participación en el reality ‘La Casa de Magaly’. A pesar de que en un inicio, el maquillador fue cuestionado, ahora pareciera que se ha ganado el cariño del público quien también se identifica con sus peculiares frases y forma de ser. Incluso, hay quienes piden tener los capítulos completos del reality de convivencia, pues ha tenido buen recibimiento por parte del público. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Cacho en ‘La Casa de Magaly’

A pesar de que en un inicio del reality fue criticado por sus ácidos comentarios contra otros participantes, tal parece que ahora las cosas han cambiado. El maquillador Carlos Cacho se ha caracterizado por ser irreverente y, fiel a su estilo, da de qué hablar. Por ello, muchos usuarios se identifican con los comportamientos del maquillador. Incluso, hay quienes piden tener los capítulos completos del reality.

Ante ello, ATV realizó una publicación en su TikTok en donde recuerdan las frases y momentos que popularizó el maquillador durante el reality de convivencia. «Yo soy CholoLover. A mi me gusta con su locha», «¿Por qué los hombres se alucinan con un mujerón? A sus 11 centímetros», «¿Tú no me sigues en Instagram? Ay que asco», «La que es naca es nada. Así tenga ojos claros», «Son unos wachafos que les encanta el show. Showseros», fueron algunas de las frases del popular Carlos Cacho.

‘Dio con palo’ a varios participantes

No solamente lanzó ácidos comentarios contra la popular ‘Uchulú’, sino también con el cómico Alfredo Benavides. Durante uno de los episodios de ‘La Casa de Magaly’, Carlos Cacho volvió a llamar la atención de los televidentes al lanzar un peculiar comentario sobre el cómico Alfredo Benavides. El estilista estaba conversando con Lucía de la Cruz mientras criticaba el hecho de que Alfredo Benavides pretenda a la modelo Gabriela Serpa.

«Alfredo se ha enamorado de ella. Escúchame, ya está bien viejo para pretender a una polluela. Además, mira lo que pretende (le da una vuelta a Gabriela Serpa), mira lo que pretende, para sus 11 centímetros (refiriéndose a Alfredo), no pues, va a faltar», mencionó el polémico estilista ante la risa de Gabriela Serpa. Ante ello, Lucía de la Cruz le respondió a Carlos Cacho mencionando que ella no le da la suficiente relevancia a estos detalles. «Bueno ¿tampoco, no? A mi no me gusta que me duela. A mi me gusta ser feliz. Todo a lo justo. Todo a lo justo», confesó la cantante peruana.