Damián Ode: El emprendedor nunca se rinde

El archiconocido Damián Ode, es no solo un personaje entrañable en la televisión. Es también un emprendedor que jamás se queda quieto. Es de los que enfrenta los retos, de ese selecto grupo que si ve una puerta cerrarse buscará otra, y si esa otra estpa cerrada, buscará por los costados la forma de entrar.

El mes pesado, tras 21 años de darnos tantas alegrías y dar chamba a cientos de artistas peruanos, la emblemática Peña Del Carajo cerró sus puertas por los efectos del último confinamiento del gobierno durante la pandemia.

Pero, Damián no se quedó tranquilo, y ya convirtió el local en un espectacular Patio de comidas que bautizó como ‘Patio Catalino’, cuya particularidad es que ha reunido a 16 emprendedores gastronómicos muy variados, que ofrecen desde platos peruanos hasta internacionales, pero además de su buen sabor, tienen en común que son propietarios de los famosos Food Trucks.

Y es que, explica Damián con esa sonrisa picarona que parece se guarda alguna broma como las de las cámaras escondidas que solía hacer, decidió juntarlos allí porque espacio hay y la pandemia alejó a los camioncitos de las calles ya que una ley los cataloga como negocio ambulante.

“Ya que el espacio es grande y los Food Trucks no podían trabajar en las calles, los busqué, los convencí y aquí estamos, todo lo que ofrecen es muy rico, hay desde chaufas, hamburguesas, alitas, pastas, sopas, postres, jugos y más. Tenemos atención en mesa con show en vivo y delivery, todos con sus respectivos protocolos”, xplica Damián, que agrega que el sabroso Pollito a la Brasa Del Carajo con su receta secreta de 1950, regresa porque sus fanáticos comensales -entre los que nos incluimoslo exigían, así que hay mucho para escoger.

Y como dijimos, Damián no se queda quieto. Porque complementa la comida con su Pisco La Nación, “que es mi pago a la tierra de Ica, en donde le devuelvo parte de lo que me dio”. Pero además, como él predica con el ejemplo, está dándole a una manito a su hijo con la venta de sus Mesitas Chambeadoras, emprendimiento de mesas para trabajar o estudiar desde casa “o desde tu camita” (lo que se hereda no se hurta, dicen).

Pero también nos comenta de su otra iniciativa para unir a más emprendedores gastronómicos que tanto la están luchando durante la pandemia.

“He creado dos grupos en Telegram, ambos gastronómicos, uno de operadores y otro de emprendedores, así que si alguien quiere alguna asesoría gratuita, solo deben escribirme por mis redes y los ingresaremos a los grupos al toque”, refiere como quien recuerda si algo se le está pasando.

SUS CONSEJOS

Entonces, la preguntamos qué puede aconsejar un emprendedor imbatible como él a otros emprendedores que quieren tirar la toalla como a los que recién empiezan.

“Importante para toda mi gente emprendedora es que no se rindan, lo primero es la salud, cuidarnos y cuidar a nuestra familia ya que con salud nuestros emprendimientos serán eternos, la constancia es otro tema muy importante, seguir tras tus sueños sin parar y cuando ya exista, pues seguir, el éxito llegará haciendo las cosas bien”.

“Otro tema importante es que no apaguemos la vela de nuestros negocios, dejarla con la mechita prendida al mínimo como para que no se extinga, eso quiere decir que bajen sus costos, teléfonos, luz, revisar los caños que no boten agua y demás, esto hará que funcione al mínimo pero bien, y vivos, que es lo más importante”.

Hora de dejar al buen Damián Ode, siempre con una sonrisa, quien demuestra que los emprendedores de raza, como él y los peruanos, no nos rendimos así nomás, “porque el buen humor acompaña a todo buen emprendedor”, finaliza con orgullo del que sabe.

el dato

Podemos encontrar a este tremendo negocio en redes como Del Carajo Perú y Patio Catalino. Están en la calle Catalino Miranda 158 Barranco. Pueden seguir también a Damián en sus redes como @DamianOdeJamis.