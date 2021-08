Damnificados de incendio en Surco duermen en la calle

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Más de 50 personas, entre ellas niños y ancianos pasaron la noche a la intemperie, tras perderlo todo en el incendio que arrasó con sus viviendas del AA.HH. Medina Paredes, en Surco.

El siniestro, ocasionado al parecer por un cortocircuito arrasó en cuestión de minutos con casi 40 viviendas.

Entre los damnificados se encuentra Claudia Gonzales Velito, quien clama por ayuda pues de la casa donde vivía con sus padres y sus tres hijos, solo quedan escombros.

Mira además: Salen de cumpleaños y son víctimas de raqueteros en San Martín de Porres

“Todo está cenizas; como estamos hemos salido. Tengo tres hijos. Mi hijo sufre de epilepsia; mi madre es una persona vulnerable, le ha dado derrame cerebral y no ve. Y así me la he pasado toda la noche”, señala Gonzales que es madre soltera y mantenía a su familia con la venta de desayunos y anticuchos en la puerta de su casa.

La madre de familia pide que la ayuden con una carpa, comida y ropa para sus niños.

En el lugar de la tragedia permanece también a la espera de ayuda Joselyn Mendoza, cuya casa es una de las más afectadas por el siniestro.

El inmueble debe ser demolido, pues las paredes presentan rajaduras y podría derrumbarse en cualquier momento.

Como parte de la ayuda social en el lugar se hizo presente Eduardo Capriles, el denominado ‘Ángel del Desayuno’, quien ofreció panes y emolientes a los damnificados.

Entérate de más: Bus rueda por abismo y deja al menos 16 fallecidos

“Hoy he traído 200 desayunos. Sigo con mi campaña del ‘Ángel del Desayuno’. Escuché noticia del incendio y decidí venir, sobre todo porque soy surcano”, comentó.

el dato

La Municipalidad de Lima señaló que donará 50 kits de ayuda humanitaria a la comuna de Surco para que estos bienes sean repartidos entre los vecinos afectados.