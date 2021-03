Dan de alma a monstruo que intentó violar a niña

Compartir Facebook

Francis Alessandro Pizango Sandoval de 22 años acabó con el rostro esangrentado tras ser lin­chado por la familia de una niña de 11 años, a la que intentó violar tras meterse por el techo de su vivienda en Comas.

El depravado, que regis­ tra denuncias similares en agravio de otras menores, aseguró que la niña lo había invitado a pasar la noche juntos. “¡Maldito violador!, ¡mons­ truo, has dejado a mi hija traumada!”.

No dejaba de repetir la señora Milagros que, alertada por los gri­ tos de la menor, bajó rá­ pido a la sala de su casa y encontró al ‘Monstruo de Comas’ con los pantalones abajo, sobre su niña.

Durante la madrugada el sujeto trepó por el techo de la vivienda, ubicada en el sector de Santa Rosa para cometer su ataque. Su descaro fue tan grande que los pantalones y polo los dejó a mitad de la es­ calera. Esto encolerizó a la familia de la pequeña que lo correteó cerca de tres cuadras para darle su merecido.

Fueron los vecinos y familiares de la peque­ ña, los que llevaron a la comisaría de Collique al depravado. En la sede policial les confirmaron el sujeto fue denunciado en el 2015 por la fuga de una menor de edad, cua­ tro años después también sería acusado por el delito de violación sexual y en enero de año pasado fue investigado por el delito de hurto.

“Que no lo dejen libre, porque le hará lo mismo a otra menor. Él vive cerca y también se puede vengar por la denuncia. Pido apo­ yo legal para enfrentar el caso, mi niña ha quedado muy asustada, no puede verlo ni en foto”, exclama la progenitora.

el dato

“Por favor no me lastimen, piensen en mi hijo. Ella me invitó a la casa”, se le escucha balbucear a Pizango Sandoval que terminó ensangrentado, a mitad de la pista.