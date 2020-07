Daniel Urresti: «Los bancos aplican estrategia de Sendero Luminoso»

Compartir Facebook

Congresista Urresti afirma que las grandes entidades bancarias buscan evitar a toda costa el congelamiento de las deudas de los usuarios.

El legislador Daniel Urresti ha decidido alzar su voz en favor de los usuarios y no dudó ni un momento en calificar fuertemente a las financieras, a sus voceros e, incluso, a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP debido a la iniciativa legislativa que plantea congelar las deudas de millones de usuarios que no han podido honrar sus obligaciones debido a la crisis provocada por el coronavirus.

“Los bancos están usando a las microfinancieras como sus escudos para no congelar las deudas, los ponen por delante para decir que el sistema financiero va quebrar. Eso es totalmente falso. Están aplicando la misma estrategia de Sendero Luminoso que usaba a los niños como escudos para que nuestros soldados o policías no disparen”, indicó el congresista refiriéndose al grupo terrorista liderado por Abimael Guzmán en los 90.

NO SE CALLA NADA

Urresti exigió a tanto a los bancos como a las demás entidades financieras que brindaran mayores facilidades para los usuarios y clientes quienes, a raíz de la pandemia, no tuvieron los ingresos suficientes para cumplir como de costumbre con sus préstamos o pagos de tarjetas de crédito.

“Lo que se quiere es que se congele las deudas de tres meses de la cuarentena para que no aumenten los intereses ya que mucha gente que no trabajó, no tuvo para pagar estas obligaciones. Los únicos que nunca dejaron de ganar son los bancos. Esto no aplicará a las financieras, ni a las cajas. Sean más humanos por favor», agregó al respecto.

INMUNIDAD PARA MAFIOSOS

Asimismo, el representante del pueblo exhortó a los congresistas de las diferentes bancadas a aprobar en el pleno el proyecto de ley de su autoría para que se elimine por completo la inmunidad parlamentaria. La norma ya fue aprobada en la comisión de Constitución por amplia mayoría.

“La inmunidad parlamentaria solo ha servido para proteger a círculos mafiosos y grupos de corruptos que llegaron al Congreso disfrazados de mansas ovejitas y de perritos falderos para blindar y apadrinar a sus cómplices. Esa fue una de las razones por las que se disolvió el parlamento anterior”, aseveró.

