Daniel Urresti fue denunciado por maltrato psicológico a mujer

El congresista electo Daniel Urresti fue denunciado por maltratar y humillar a una mujer, quien le solicitó una ayuda económica luego que lo apoyó activamente en las redes sociales en su reciente campaña electoral, por lo que fue denunciado ante el Centro de Emergencia Mujer.

“No tuvo piedad me humilló delante de toda la gente, me desvalorizó como mujer, no me respetó”, denunció Giovanna Machacuay Barrera, e indicó que el primero en insultarla y vejarla fue el sobrino del ex general, José Luis Urresti, a quien primero le pidió el apoyo.

“Le dije por favor al señor Urresti, ayúdeme, y me dijo a mí qué me tienes que molestar con esas cosas, yo no sé nada, denúncienla”, afirmó y dijo estar muy desilusionada del ahora congresista más votado en las elecciones pasadas. “O sea, después de haber trabajado para él, pide que me denuncien”, añadió.

Urresti sobrino dijo que nunca contrataron a la mujer en la campaña y su apoyo fue voluntario.