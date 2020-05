Daniela Darcourt asegura que tomará todo lo que sume a su carrera

Compartir Facebook

Por: Verónica Rondón

La salsera Daniela Darcourt sigue creciendo en su carrera musical y ayer visitó el programa ‘El Especial de Fiesta Karibeña’ de radio Karibeña, que conducen Mathias Colmenares y Luis Manuel de ‘Los 5 de Oro’. La intérprete de ‘Señor mentira’ reveló a Diario Karibeña todos los detalles de cómo Tito Nieves se contactó para grabar un tema a dúo que será producido por el productor de Yahaira Plasencia, Sergio George.

-Grabarás una canción con el gran Tito Nieves bajo la producción de Sergio George ¿Cómo te tomó esta propuesta?

Me tomó de sorpresa porque Tito se consiguió mi número mediante Josimar. Primero me envió un mensaje que decía “Soy Tito Nieves” y no creía, dije me deben de estar bromeando y respondí: “Maestro me sorprende su mensaje”. Él me hace una videollamada y no lo podía creer. Él soltó la idea de grabar juntos, ahora estamos en conversaciones y sacar una canción para el público.

-Lo que llamó la atención fue la presencia de Sergio George, el productor musical de Yahaira…

Tanto Tito como yo no contábamos con la sorpresa que iba a estar Sergio George, sé que mucha gente va a pensar que quizá estaba armado, pero en realidad no tenía ni la más mínima idea. Y lo que menos quiero es que digan lo que dijo o no dijo Sergio, porque todos saben que es productor de Yahaira Plasencia y no va a dejar de serlo.

-Si Sergio George te invita a trabajar con él ¿aceptarías?

Yo voy a utilizar todos los recursos necesarios para que mi carrera siga en ascenso. Vengo trabajando con Master Cris (su productor musical) pero si se presenta alguien que me va ayudar a dar un paso más, lo voy aceptar, pero siempre agradeciendo a todas las persona que me han ayudado.

“RESPALDO A YAHAIRA”

A pesar que Sergio George, contó a Magaly Medina que Yahaira Plasencia se encuentra bien de salud, lo cierto es que luego que Jefferson Farfán dio positivo al Covid-19, los fans de la salsera están en alerta pues creen que también fue contagiada. Además, crecen los rumores que rompió con el futbolista y estarían pidiendo un vuelo humanitario para retornar al Perú.

“Sería bastante descabellado o estúpido de mi parte no brindarle mi apoyo a Yahaira en el caso de que esté enferma, sé que ella corre riesgo de contagio por Jefferson, y si las autoridades lo ven conveniente y si necesita un vuelo humanitario por su bien y para tener los cuidados que se requieren, pues le doy todo mi apoyo y respaldo. Jamás por dimes y diretes o riñas le voy desear el mal o que se enferme, o que este virus se la lleve”, precisó la cantante.

LA ROMPE CON TEMA

De otro lado, la Darcourt viene promocionando su más reciente éxito ‘Probabilidad de amor’ junto a N’Klabe, que ya está en plataformas digitales. “Es una canción que ha tenido bastante acogida. Estamos número 1 en República Dominicana, en Puerto Rico y en el puesto 11 de los Billboard, aquí la estamos posicionando también”.