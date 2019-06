Daniela Darcourt cancela shows tras enfermedad en las cuerdas vocales

A través de un comunicado en redes sociales, la salsera Daniela Darcourt anunció que se aleja de los escenarios por problemas de salud. A partir de ayer, la salsera canceló todas sus presentaciones luego de presentar complicaciones en su salud con respecto a su voz.

La salsera detalló que “ha sido diagnosticada con pólipo de cuerdas vocales y laringitis crónica, por lo que ha decidido concentrar prioritariamente todas sus fuerzas en su completa recuperación” y ya se encuentra recibiendo un “riguroso tratamiento médico”.

En el comunicado de prensa, Daniela señaló que se tomará 21 días de descanso y pidió disculpas a sus fanáticos, quienes son los primeros en mostrarles lealtad, amor y respeto para con su trabajo en la música.

“Con muchísima pena, lamento comunicarle a todos mis seguidores mi ausencia de los escenarios por estos 21 días… No se imaginan lo frustrante que me resulta y lo larguísimo que sentiré que pasarán, pero si no tengo buena salud, nada será lo mismo. Gracias a todas las personas que desde ya, me mandan su cariño y apoyo como siempre, a mi familia, a mis mejores amigos y a mi equipo de trabajo, gracias de corazón también. Vuelvo pronto”, escribió en redes sociales.