Daniela Darcourt canta a dúo ‘Detrás de mi Ventana’ y usuarios la halagan: «Demasiada perfección junta»

La cantante Daniela Darcourt es una reconocida artista peruana a nivel internacional con exitosos temas. Hace un par de días, la salsera fue invitada a cantar junto a otra cantante peruana y ambas rompieron el escenario con sus voces al interpretar ‘Detrás de mi Ventana’.

Daniela Darcourt y Joaquina Carruitero juntas

La querida intérprete de ‘Señor Mentira’ ha ganado un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional con sus canciones. Antes que acabe el año 2023, Daniela Darcourt fue invitada a cantar junto a una talentosa artista peruana.

El pasado 29 de diciembre, la cantante Joaquina Carruitero, conocida por imitar a la británica Adele en ‘Yo soy Perú’, realizó un concierto. En este último evento del año 2023, invitó a Daniela Darcourt al escenario.

Ambas artistas se unieron para cantar juntas un famoso tema de Yuri, ‘Detrás de mi Ventana’. La unión de las voces de Joaquina y Daniela hicieron emocionar al público. Muchos de sus seguidores de las cantantes peruanas quedaron impresionados por el dueto musical.

Reacción de usuarios

Fue la misma cantante Joaquina Carruitero quien publicó el video en sus redes sociales de su presentación juntas. Desde que lo publicó, el video ha sumado más de 526 mil reproducciones y más de 356 comentarios positivos.

Además, las fans de Daniela Darcourt compartieron desde otros ángulos la interpretación de ambas, que fue un total éxito.

«El dúo que no pedí, pero que necesité! Amo sus interpretaciones!», «Joaquina siempre fue bella y lo seguirá siendo y Daniela ni que decir espectacular en todo sentido», «Se me escarapelo la piel, hermosas», «Dios mío demasiada perfección junta», «Son geniales. Ambas son made in Perú», «Hermosa melodia de las dos son lo máximo… Es para decir esto es otro level», «Que voces wowww que talentoso peruano ame escucharlas».

Más de Daniela

a joven peruana, Daniela Darcourt, es una cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz. Desde muy pequeña ha venido trabajando en el mundo artístico y tiene claro sus metas como solista, logrando así varios objetivos en su carrera poco a poco.

Hace poco fue nominada en los Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum de Salsa con ‘Catarsis’. Aunque no logró llevarse el ansiado premio, la peruana pudo compartir los diferentes eventos, galas y artistas internacionales, así creando relaciones de trabajo.