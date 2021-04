Daniela Darcourt confirma romance: “Mi novio me ama”

Compartir Facebook

Más enamorada que nunca, así se encuentra Daniela Darcourt, quien a través de un cuestionario de preguntas de sus seguidores en Instagram, confesó que ya vive un sólido romance con el cantante venezolano Jisa, a quien habría conocido personalmente hace unas semanas atrás en su viaje a México donde se encontró con el artista. Todo se dio cuando un usuario le preguntó: “¿Y cómo está tu novio?”.

A lo que ella respondió: “Mi novio allí está amándome, como nunca. Una cosa linda, hermosa, maravillosa, lo amo y lo extraño. Y es un galán muy bonito, papito y más hermoso de lo que yo pensé”. Además, la salsera confesó estar “más enamorada que nunca”.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans, fue cuando la intérprete de “Señor mentira”, enfatizó que la distancia ni la pandemia serán impedimento para vivir su relación con el joven venezolano.

“¿Qué me hace pensar que vale la pena (su relación)? Todo me hace pensar que vale la pena. Todo y más, lo que uno vive, lo que pasa, lo que pasa cuando lo tienes al frente”, indicó la engreída de Tito Nieves. Finalmente, Daniela negó estar n la dulce espera, tras su ausencia por varios días sus redes sociales.

“Me gustaría tener dos hijos, una niño y una niña. Pero no estoy embarazada, así que mis ojitos no son ojitos de mamá, aún no estoy embarazada, pero me gustaría convertirme en madre a los 28 años, así que tengo que apurarme”, acotó. Daniela