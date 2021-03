Daniela Darcourt descarta embarazo: “Solo soy una mamacita”

Compartir Facebook

Una de las cantantes más exitosas del país es sin duda Daniela Darcourt, sin embargo, una reciente publicación llevó a sus seguidores a cuestionarse sobre un supuesto embarazo. Ella lo negó.

En redes sociales, la cantante donde lucía un vestido azul y estaba tocándose el estómago. Esta imagen ha generado rumores, sin embargo, la salsera se encargó de desmentir.

“Lo único que le pido todos los días a Dios, es que a pesar de cualquier pena o lo que sea que se me atraviese en el camino, nunca me quite las ganas de vivir soñando”, fue la descripción del post.

Ante esto, un seguidor de la salsera preguntó por un supuesto embarazo. “Estás embarazada?”, a lo que ella respondió de forma contundente: Quisiera yo, aún no cuento con la dicha de ser mamá…Solo soy “una mamacita”, manifestó.

