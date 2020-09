¿Daniela Darcourt enamorada?: ‘No me gustan los amores incompletos’

View this post on Instagram

Si, yo soy esa mujer que pierde porque SIEMPRE arriesga. Soy de las mujeres a las que le fascina dar TODO, nunca doy nada a medias porque no me gustan los amores incompletos. Soy loca, sentimental, libre, vehemente, soñadora, decidida y muy desmedida a la hora de amar ❤️ Y es que así soy, soy a la que más de una vez ya le rompieron el corazón, pero es tan terco como yo que aquí seguimos… Cómo siempre, creyendo y apostando por el amor ✨ . . . #DanielaDarcourt #EsaSoyYo #SonrieYAmaSiempre #AlwaysBeYou