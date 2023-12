Daniela Darcourt hace emotiva reflexión sobre el 2023: «Me he sentido sola en muchos momentos»

La talentosa Daniela Darcourt, conocida por sus pegajosas canciones de salsa, se sinceró en una entrevista reciente en el programa «El reventonazo de la Chola». La artista nacional reveló sentirse sola en varios momentos, pero que ciertas situaciones la animaron.

¿Qué dijo Daniela Darcourt?

La cantante Daniela Darcourt compartió sus sentimientos sobre el 2023, un año que no fue fácil para ella. Con una voz honesta, expresó: «Sí, este año me he sentido sola en muchos momentos».

Sin embargo, en medio de esos desafíos personales, Darcourt recibió una noticia que le cambió el ánimo. Su nominación a los Latin Grammy resultó ser un rayo de luz en medio de la oscuridad. La artista confesó: «La nominación a los Latin Grammy llega cuando estaba por tirar la toalla y lo tomo como una bendición de la vida y una de las hermosas bendiciones de los últimos años».

La nominación no solo fue un reconocimiento a su talento, sino también un recordatorio para Daniela de que su camino en la música es el correcto. En medio de las luchas personales, decidió enfocarse en su crecimiento profesional. «Recordarme a mí misma que por algo estoy en esta tierra y que lo personal deberá esperar un poco y que tengo que afianzarme en lo que hago», agregó la cantante.

En un giro emocionante, Daniela Darcourt se prepara para un evento único junto al famoso cantautor Gian Marco. Ambos artistas presentarán por primera vez en vivo su colaboración en salsa titulada «No es amor». La expectativa es alta, y este encuentro promete ser una velada llena de música y emociones.

Forbes reconoce a Daniela Darcourt

La revista Forbes reconoció el talento de Daniela al incluirla en la lista de «Los 50 más creativos de Perú 2023». La cantante, compositora y bailarina, a sus 24 años, ha logrado notables reconocimientos en la escena musical, incluyendo sus nominaciones a los Latin Grammy y los Premios Juventud 2023.

La cantante, agradecida por este logro, compartió en sus redes sociales: «Agradecida y honrada con mi familia de la revista Forbes por destacarme entre los 50 más creativos del Perú 2023. Este reconocimiento me llena de orgullo, me impulsa a seguir trabajando y amar más la música. Del Perú para el mundo. ¡Seguimos creciendo familia!».

Sin duda, la joven artista no la ha pasado muy bien todo el año, pues se ha sentido sola. Sin embargo, los reconocimientos que ha estado obteniendo tales como la nominación a los Latin Grammy o estar incluida en la lista de una revista destacada le recuerda el apoyo de su público. Todo ello, le reafirma que debe continuar con su carrera musical.