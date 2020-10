Daniela Darcourt manda señales de nuevo amor en redes | FOTOS

Compartir Facebook

Últimamente la cantante salsera, Daniela Darcourt esta más atenta a las redes sociales que nunca, se ha especulado de un nuevo romance por sus románticas frases en su cuenta de Instagram.

Esta no sería la primera vez que la Darcourt se muestra ‘cariñosa’, recordemos que los ojos de casi 3 millones de personas la siguen en su día a día.

Más pistas

La prensa empezó a especular este nuevo amor desde hace ya un tiempo, pues la cantante lanzaba ‘frasesitas’ que al poco rato eliminaba por acto de magia.

Sin embargo, otra vez la cuenta de «Instarándula» no tardó en guardar el video, haciendo que más personas que no pudieron ver la historia puedan hacerlo después.

“De que me estás enamorando pues… de hecho sí, me tienes sonriendo como una estúpida, mira cómo me pongo”, escribió la cantante visiblemente ilusionada por quien sería su nuevo pretendiente.

Ahora, el día de ayer Daniela sacó otra publicación, esta vez más coqueta y sensual. En la foto pone como descripción:

«Una mujer puede mostrarle a todos su inocencia, pero no cualquiera logra descubrir esa lujuria que todas llevamos escondida… Esa que se la regalamos a quien con caricias, miradas, abrazos y besos nos hacen sentir lo bonito que es estar enamorada»

¿Será algún mensajito secreto para su nueva conquista?, pronto lo sabremos… mientras tanto, estamos felices que la salsera este ilusiona y feliz.

Daniela: «Creo en el amor»

A pesar que Daniela hizo otra dura revelación sobre su vida, donde se mostraba triste sobre los temas amorosos, la cantante sigue creyendo en que pronto le llegará ese esperado ‘click’.

«Me pasaron muchísimas cosas que quizá no merecía pero me recordaron y enseñaron que soy mucho más fuerte de lo que creía», escribió en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, fueron esas malas experiencias que la hacen pensar que está más cerca de quien sería su verdadero amor.

«Y es que así soy, soy a la que más de una vez ya le rompieron el corazón, pero es tan terco como yo que aquí seguimos… Cómo siempre, creyendo y apostando por el amor», publicó.