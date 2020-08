Compartir Facebook

La cantante Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una foto artística donde sale semidesnuda y confesó que ha pasado por cosas muy duras en su vida, pero se mostró agradecida porque siempre se puede empezar de nuevo.

“Me pasaron muchísimas cosas que quizá no merecía, pero me recordaron y enseñaron que soy mucho más fuerte de lo que creía. Gracias vida porque a pesar de todo, siempre me permites empezar de nuevo. ¡Está nueva aventura, recién comienza!”, escribió la intérprete de ‘Señor Mentira’ como leyenda de la fotografía.

FANS APLAUDEN FOTITO

Los seguidores de Darcourt admiraron la belleza de la artista y la felicitaron por la forma como viene llevando su carrera artística.

“Te adoro”, “Me gusta tu modo de pensar, retroceder nunca rendirse jamás. Felicitaciones y a seguir adelante. Dios te bendiga siempre”, “Fascinante imagen. Te ves espectacular”, “Bellísima y talentosa, vamos por todo poderosa Danielita”, se lee en algunos de los comentarios.

LLORÓ POR SU ABUELITO

Hace unos días Daniela rompió en llanto en ‘Esto es guerra’ después que el conductor Gian Piero Díaz le pregunte sobre la partida de su abuelo Luis Baltazar Darcourt. Además, entonó el tema ‘Se me fue’ de Myriam Hernández, como homenaje a su ser querido.

“Esa canción es especial, no solo para mí, sino para todas las personas que han perdido un familiar en esta pandemia, es difícil y muy frustrante tenerlo tan cerca, pero a la vez tan lejos a tu ser querido. Despedirse de alguien y no poder verlo, no poder darle un abrazo o tomarle la mano y decirle vete tranquilo, eso me frustra”, dijo Daniela entre lágrimas.

Asimismo, contó que va darse un tiempo a solas para poder sobrellevar la pérdida de su abuelo. “Es triste el proceso, creo que nadie está listo para perder a alguien y más aún si se trata de tu familia. Llegó el momento de estar a solas, de respirar a solas. Quizás no nos veamos en unos cuantos días. Voy a tomarme mi tiempo para respirar y soltar (su dolor)”, indicó intérprete de ‘Probablemente’.

