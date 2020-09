Daniela Darcourt: “No necesito botox ni senos enormes”

Compartir Facebook

La cantante Daniela Darcourt ha demostrado que talento es lo que le sobra y no necesita ventilar su vida privada y lucir una voluptuosa figura para brillar en el escenario. Y mientras otras salseras están más preocupadas con el físico, ella le dice no al botox y las siliconas.

–La pandemia no te detiene y sigues trabajando como hormiguita…

Estoy a punto de lanzar mi primer sencillo, estoy feliz. Se vienen más cosas con Tito Nieves y conti- núo trabajando en ‘El Reventonazo del Chola’ jun- to a Ernesto Pimentel y el 10 de octubre estaré en el Renace Fest, junto a 22 bandas de diversos géneros musicales.

-¿Sigues distanciada de tu pareja Andrés Izquierdo?

Andrés es una persona muy valiosa, es inteli- gente, muy profesional con sus cosas y por eso le va bien. Él nunca ha salido a declarar, pero lo nuestro se acabó, ya terminó nuestra relación. Tenemos medio año de separados, pero felices que cada uno esté persiguiendo sus sueños. Siempre le voy a tener cariño y respeto.

–Pero eso no quiere decir que le cierras la puertas al amor…

Definitivamente no, pero por el mo- mento estoy tranquila, si encuentro un nuevo compañero se los contaré, por ahora solo les daré música, expresó Daniela.

–¿Crees que es mejor no ventilar la vida privada?

Me parece lo más sano. A mí me gustaría que me recuerden por mi carrera y no por con quién estuve.

–¿El matrimonio es un sueño deseado?

Ya estoy lista para pensar en casarme y formar una familia. Puedo ser joven pero he vivido cosas muy rápido y siento que eso me falta para cerrar ese ciclo. Hace un tiempo me emocionó verme al espejo y ver que he consegui- do tanto sin hablar mal de nadie

. –Y cuando ves a esa Daniela frente al espejo ¿Qué te dices?

¡Qué rica que soy! Jajajaja. Estoy feliz con mi cuerpo, no hay forma que me ponga botox, ni moverme algo en la cara porque me cambia el registro, la manera de cantar, no me gustan los senos enor- mes. A parte, que soy bailarina y me acostumbré a tener el cuerpo delgado, tener buena alimentación, no me gustan esos cuerpos de tajador. Yo soy así, y al que le guste bien.

–¿Hay proyectos en el teatro o solo estas enfocada en la música?

La convocatoria está abierta para los que quieran llevarme al teatro musical porque siento que me falta hacer y estoy feliz con el programa de la chola, la gen- te está pegada con la secuencia que me han dado.

