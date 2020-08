Compartir Facebook

Después de contar en Instagram que su abuelito necesita una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos y un ventilador mecánico tras ser diagnosticado con coronavirus, la cantante Daniela Darcourt se mostró preocupada y reveló que el virus ha afectado terriblemente los pulmones de su familiar, quien se encuentra internado en el Hospital Edgardo Rebagliati.

“Mi abuelito tiene 97 años, está poniendo todas sus fuerzas para mantenerse con vida. Yo sé que no soy la única familia que está perdiendo un familiar. Estamos muy preocupados, ansiosos”, dijo Daniela

“Tiene el 70 % de los pulmones ya comprometidos, la situación está bastante crítica, (los doctores dijeron) que su evolución es estacionaria”, agregó.

“NO ESTOY LISTA PARA PERDER A MI ABUELO”

Además, la salsera manifestó que es consiente que muchas personas tienen familiares a la espera de una cama en UCI y los médicos le han dicho que su abuelo no es prioridad por su avanzada edad.

“Básicamente estamos esperando lo que Dios decida, necesitamos una cama UCI, pero en esto momento es bastante inaccesible por la misma razón que muchas personas están esperando. (…) Que te digan tienes que aguantarte aquí a esperar que alguien se muera para que puedan suplantar la cama, pero tu abuelo tiene 97 años y no tiene orden de prioridad, básicamente es así. Es penoso porque por más adulto que seas, uno no está listo para perder a nadie, yo en mi caso no estoy lista”, aseveró.

AGRADECE A FANS

La intérprete de ‘Señor Mentira’ se mostró agradecida por las palabras de aliento que ha venido recibiendo en las redes sociales.

“(Quiero) Agradecer a todos los que me han escrito o llamado, por la preocupación”, finalizó.

Cabe mencionar, que desde que la cantante contó que abuelito se contagió de coronavirus, sus hinchas han estado pendientes de ella y le han brindado su apoyo incondicional.

