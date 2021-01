Daniela Darcourt quiere ser mamita: “Amo la idea de convertirme en mamá”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante de salsa, Daniela Darcourt, está consiguiendo ser reconocida dentro del ámbito musical. Sin embargo, la artista quiere hacer un alto a su carrera en el futuro para cumplir un sueño: ser madre.

A través de redes sociales, la salsera comenzó una ronda de preguntas junto a sus seguidores para responder cualquier inquietud que tengan. Uno de los usuarios le preguntó si sería madre soltera si no pudiera formar una familia. Daniela respondió con un rotundo sí, pues ama la idea de ser mamita.

“Ya lo he dicho antes. Sé que es quizás un poco más difícil pero sí, verdadero. No tengo ningún problema. Amo la idea de convertirme en mamá”, mencionó Daniela Darcourt, quien no oculta su deseo de tener un bebé en el futuro.

También te puede interesar: Deyvis Orosco cuenta emocionado cuántos hijos quiere junto a Cassandra Sánchez

No olvida fácilmente

La cantante salsera, Daniela Darcourt, también confesó que es una persona que no supera de forma rápida una ruptura amorosa. La artista indicó que ojalá pudiera decir que le es fácil, pero le cuesta.

“A menos que salga o termine una relación que ya viene desgastada, pero siempre me cuesta bastante”, finalizó Daniela. Como se recuerda, la salsera se encuentra soltera, después de terminar su relación con el bailarín, Andrés Izquierdo.

También te puede interesar: ¡Renovada! Brunella Horna sorprende con radical cambio de look