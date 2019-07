Daniela Darcourt reconoce que manager no la cuidó

La salsera Daniela Darcourt reapareció públicamente en el 19 aniversario de la discoteca Valetodo DownTown y aseguró que se viene recuperando exitosamente de la enfermedad a las cuerdas vocales que la tiene alejada de los escenarios.

“Ya puedo hablar, pero no puedo cantar todavía, el proceso de recuperación es súper grande. Luego de 15 años de trabajo, el parar cerca de un mes es súper tedioso. Me pica la garganta todos los días por cantar”, declaró.

Sin embargo, la artista evitó pronunciarse ante la supuesta explotación que habría recibido de las personas que están manejando su carrera. “En todo el año que he tenido (como solista) no he parado. ¿Si creo que no me cuidaron? Todos cometemos errores pero ahora estoy en otro momento de mi vida. Lo único que puedo decir es que hay Daniela para rato, me estoy dedicando al 100% a mi recuperación tanto física como mental”, aseveró.

La intérprete de ‘Señor mentira’ también agradeció las palabras de apoyo que recibió de parte de Yahaira Plasencia cuando se hizo pública su enfermedad. “Le deseo lo mejor de todo corazón, sé que está chambeando muchísimo… ¿Ser pinkis? Creo que estamos trabajando en etapas diferentes, ya se acabaron las rivalidades”, afirmó.