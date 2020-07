Compartir Facebook

La cantante Daniela Darcourt se puso en la piel de una vendedora de golosinas y camino por las calles de Lima para vender sus productos. A pesar de caminar por horas, la salsera no conseguía que la gente le colabore.

“Yo me pongo la camiseta como todos lo victorianos de buen corazón. Un sol, papi, para ayudar a mis amigos (…) Necesito un sol para que me colabore, por favor”, decía Darcourt a los transeúntes, pero muchos la ignoraban.

“Me bajo la mascarilla si es necesario”, agregó la cantante al ver la negatividad de la gente en colaborar.

Horas después la indiferencia de las personas continuaba, y la salsera explotó y se mostró indignada por la respuesta de los transeúntes en no querer colaborar.

“Un solcito, mami, ¿nada? Me estoy decepcionando, no de La Victoria sino de la gente, que a pesar de la pandemia (por el coronavirus), de la situación y de todo lo que hemos venido pasando, no se ponen la mano al corazón (…) Hay gente que ni con la pandemia ha cambiado”, afirmó Daniela.

Cabe mencionar, que la salsera trabajó como ambulante para poder ayudar a una familia de escasos recursos.

LLORÓ AL RECORDAR SU INFANCIA

Hace unas semanas la cantante se quebró al hablar de la difícil situación económica que vivió con su familia cuando era pequeña. Recordemos que la intérprete de ‘Señor Mentira’ creció en El Porvenir, La Victoria.

La salsera acudió al programa de Lady Guillén para promocionar su nuevo tema junto a Tito Nieves ‘Si tú te atreves’, y fue sorprendida con un reportaje especial sobre su niñez. Después de la emisión de la nota de Daniela, su madre y abuela, se comunicaron con el programa para saludar a la cantante.

La abuela de Daniela se mostró orgullosa de todo lo que ha logrado su nieta como artista y recalcó que proviene de una familia humilde de El Porvenir.

