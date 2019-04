Daniela Darcourt se muestra al lado de su pareja en su cumpleaños 23

La cantante Daniela Darcourt decidió festejar por todo lo alto su cumpleaños número 23 en compañía de su familia y amistades entre los que se encontraban Ernesto Pimentel, Yako Eskenazi, Natalie Vértiz, Cielo Torres, Cathy Sáenz, Paula Arias, Gino Pesaressi, entre otros.

“Hay gente importante en mi vida y gente que me motiva seguir adelante. Es primera vez que organizo algo como yo quiero, porque por estar afuera o trabajando no he podido celebrar mi cumpleaños como yo quisiera. Me siento una quinceañera”, aseguró la intérprete de ‘Probablemente’ quien reconoció estar pasando un gran momento personal junto a su novio Andrés Izquierdo.

“Mi vida personal está pasando un momento bonito, es una persona maravillosa, lo quiero mucho y me está ayudando a crecer en lo laboral, porque trabajamos juntos y lo hacemos súper bien”, afirmó.