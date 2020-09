Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Daniela Darcourt estaría sintiendo la magia del amor. La cantante días antes dejó preocupados a sus seguidores por declaraciones donde sentía que para ella el amor no era nada fácil.

Esto habría cambiado, ya que la salsera muestra otra vez esa coqueta sonrisa en sus historias de Instagram. ¿Esta ocultando algo?

MIRA TAMBIÉN: Yiddá Eslava recibe tierno mensaje de su esposo, Julián Zucchi: «La admiro más que nunca»

La prensa empezó a especular este nuevo amor, y al poco rato la salsera se arrepintió y eliminó la publicación.

Sin embargo, otra vez la cuenta de «Instarándula» no tardó en guardar el video, haciendo que más personas que no pudieron ver la historia puedan hacerlo después.

“De que me estás enamorando pues… de hecho sí, me tienes sonriendo como una estúpida, mira cómo me pongo”, escribió la cantante visiblemente ilusionada por quien sería su nuevo pretendiente.

Ahí no queda el chisme, pues la misma cuenta de Instagram, mostró una historia de Daniela Darcourt. En la imagen ella respondía a una pregunta de uno de sus seguidores. “Tu corazón sigue libre”, fue la peculiar pregunta.

MIRA TAMBIÉN: Kike Suero es acusado de infidelidad por bailarina: «Me usaste»

¿Y la respuesta? Daniela no dejó en la duda a sus seguidores, pues para responder esta pregunta, se grabó negando con la cabeza. “Hace unos días Daniela Darcourt se animó a confesar que ya le encontró reemplazo a Andrés Izquierdo”, dijo Samuel Suárez, administrador de esta cuenta de la farándula.

MIRA TAMBIÉN: Jefferson Farfán elimina a familia de Yahaira Plasencia en Instagram

SIENTE SUS PROPIAS CANCIONES

No fue hace mucho que Daniela Darcourt hizo una confesión y aseguró no tener suerte en sus relaciones.

“Creo que no tengo mucha suerte en el amor”, dijo la cantante. También ser recuerda que, Daniela hizo otra dura revelación sobre su vida.

«Me pasaron muchísimas cosas que quizá no merecía pero me recordaron y enseñaron que soy mucho más fuerte de lo que creía», escribió en su cuenta de Instagram.