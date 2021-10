Daniela Darcourt se muestra sonriente al lado de ex novio: ¿Habrá reconciliación?

Compartir Facebook

La salsera subió unas historias al lado de su ex pareja, Andrés Izquierdo, pues ahora es parte de su equipo de bailarines.

Daniela Darcourt está preparando su regreso a los escenarios con una gran producción y para eso tiene un gran equipo de bailarines que están trabajando con ella para brindar un gran espectáculo. Ella hizo un espacio de sus ensayos para responder algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales.

Uno de sus fans notó que dentro del equipo de bailarines estaba su ex pareja, Andrés Izquierdo, y le preguntó al respecto. “¿Me parece o tu ex Andrés está entre tus bailarines?”, le preguntaron a Daniela.

Ella no se hizo problemas y se acercó a él para mostrar que efectivamente estaban trabajando juntos en su nuevo espectáculo. “No, no te parece, sí está”, dijo Daniela al mostrar a su ex en cámara.

Luego aclaró que su relación acabó hace más de dos años y que ahora solo están juntos por temas laborales. “Nuestra relación acabó hace dos años, creo que dos años y medio, creo que después de ese tiempo la vida nos volvió a juntar para chambear y aquí estamos”, explicó la salsera.

“Somos buenos amigos, nos llevamos súper bien y así estamos bien”, agregó ‘Dani’ y Andrés se animó a bromearle dejándole un beso en la mejilla.

Daniela Darcourt habló largo y extenso sobre su carrera profesional y de cómo hizo para pertenecer a las filas de ‘La voz Perú’.

La reconocida salsera, hoy también jurado de la Voz Senior lamentó su pasado amoroso. Ella dijo que le pagaron mal y eso le ayudó a madurar. “En lo sentimental más se han aprovechado de mí. No saben diferenciar entre la Daniela artista y la Daniela mujer. Puede ser porque los hombres suelen tener complejos y no toleran o superan que su mujer sea un poquito más exitosa”, dijo en conversación con un diario local.

En esa línea, la artista recalcó que hizo su nombre a base de esfuerzo y disciplina. Además dejó en claro que no se hizo conocido gracias a la fama de alguien. “Mi humildad y sencillez son la carta de presentación, no solo de un artista, sino de todos. Esta carrera no es fácil, porque hay momento que vas escalando y te la crees (…) pero no me creo diva o ando en poses, es más, ese tipo de actitudes de otras personas me parecen ridículas”, agregó.

“Mi carrera es mi vida, no estoy aquí por hacer dinero (…) Yo no le debo nada a nadie, estoy aquí por mi esfuerzo, no por mis te.. o po.. La sudé y sufrí porque amo cantar. Yo la tengo clara”, concluyó.

