Daniela Darcourt sorprende cantando junto a su madre

Esta canción, es una de mis favoritas porque siempre se la escuchaba a mamá… Ella odia las cámaras, los videos, más aún cuando la grabo sin avisar pero HOY, sin ensayar y sin nada, la convencí de cantar conmigo y esto fue lo que pasó 😂🙈 . . . El mejor regalo de la vida, siempre fue y será el verte sonreír, madre mía… Te amo @escurrarosario 😍 #DanielaDarcourt #CantandoConMama #MamaCharo #EnUnRinconDelAlma