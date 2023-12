Daniela Darcourt volvió hablar de su ex pareja Jeremy Montalva: «Le agradezco un montón»

Daniela Darcourt es una artista peruana que viene trabajando arduamente en su carrera musical como solista. Hace poco, la cantante anunció que se separo de su ex pareja Jeremy Montalva y en una entrevista le agradeció el apoyo que le brindó en un momento muy importante en su carrera.

No quería grabar el álbum ‘Catarsis’

En una entrevista, Daniela Darcourt empezó a contar sobre la nominación que recibió su álbum ‘Catarsis’ en los Latin Grammy 2023. «Mi equipo celebrando, mi familia, en ese entonces mi pareja también siendo parte de toda esta onda de ‘vamos a trabajar para la gente, de hacer cosas nuevas'», cuenta.

Agrega, que este álbum ‘Catarsis’ hizo desafiarse en la producción musical y como compositora, pero revela que no deseaba realizarlo. «Fue como la recompesa para todo ese esfuerzo porque yo no quería grabar ese álbum», contó Daniela.

La artista Daniela Darcourt comenta la razón por la cuál no quería grabar: «Porque me decía a mi misma, lo vengo haciendo hace tantos años y no pasa nada. Lo único que hacen es compararme a cada rato y molestarme a cada rato y ya no sé como responder».

Agradece a su ex pareja por el apoyo

Luego, Daniela Darcourt comenta que se encontraba muy triste por su carrera artística en ese momento. Para la buena suerte de la peruana, recibió el apoyo de todos y en especial de su ex pareja Jeremy Montalva.

«La verdad le dije a mi equipo ‘No sé’ y mi novio en ese entonces me ayudó mucho de verdad, le agradezco un montón por su empuje en aquel momento. De repente no de la forma que esperaba yo, pero me ayudó mucho. Mi familia también, mi mamá, mi psicóloga», revela.

Más de Daniela Darcourt

La joven peruana, Daniela Darcourt, es una cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz. Desde muy pequeña ha venido trabajando en el mundo artístico y tiene claro sus metas como solista, logrando así varios objetivos en su carrera poco a poco.

Hace poco fue nominada en los Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum de Salsa con ‘Catarsis’. Aunque no logró llevarse el ansiado premio, la peruana pudo compartir los diferentes eventos, galas y artistas internacionales, así creando relaciones de trabajo.