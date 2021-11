Daniela Darcourt y su conmovedor reencuentro con Tito Nieves: “¡Hola papi!”

Compartir Facebook

La salsera peruana viajó hasta Miami para reencontrarse con su “padre” musical, el reconocido cantante de salsa, Tito Nieves.

Daniela Darcourt y Tito Nieves tienen una gran amistad, de hecho, según lo han expresado ambos, es más una relación padre – hija, de cariño. Como ha ocurrido antes, Daniela viajó nuevamente hasta Miami para encontrarse con su “padre” musical, Tito Nieves.

Ella se fue del país, tras convertirse en la ganadora de ‘La voz kids’, junto al pequeño niño ayacuchano, Gianfranco Bustíos, y luego de marcar su regreso a los escenarios a lo grande. Ella compartió en redes sociales su llegada al aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, para horas más tarde, mostrarse junto a Tito.

A través de sus historias de Instagram, Daniela se mostró más que emocionada de poder estar junto a Tito nuevamente después de varios meses. Ella le dijo “papito”, y el la llamó “hija”, por el gran cariño que existe entre ambos.

Daniela se animó a jugar un poco, y bromear con Tito, por lo que le preguntó qué tanto la había extrañado. “Papi, how much do you miss me?” (¿Cuánto me extrañaste?), dijo Daniela.

“I missed you a whole bunch (Te extrañé un montón), espérate… hasta las 12 y te puedes ir”, respondió Tito causando las risas de Daniela.

La periodista compartió un video inédito de Daniela cantando en su casa, para felicitarla por sus más recientes conciertos.

Magaly Medina compartió en redes sociales unos clips de cuando Daniela Darcourt visitó su hogar y derrochó su tremendo talento para el canto. La periodista compartió esas imágenes para felicitar a Daniela por su regreso a los escenarios.

Y es que cabe recordar que la salsera tuvo dos fechas de concierto para marcar su regreso a los conciertos presenciales, y al menos en uno de ellos tuvo todas las localidades agotadas. Por ello, Magaly la felicitó a través de su cuenta oficial de Instagram por el gran éxito que estaba teniendo.

“Felicitaciones por tu vuelta a los escenarios Daniela Darcourt. Que sigamos disfrutando de tu voz y tu talento”, escribió Magaly Medina.

Asimismo dejó en claro que su esposo, Alfredo Zambrano y ella, son grandes admiradores de la potente voz de Daniela. “Alfredo y yo te admiramos y lamentamos no haberte acompañado en tu reencuentro con tu público que te adora”, señaló.

Todas estas lindas palabras, Magaly las escribió acompañando los clips nunca antes vistos de Daniela Darcourt cantando en casa de la periodista. En esos clips se ve a Daniela cantando el éxito musical de Olivia Newton John, “Hopelessly devoted to you”, dejando ver todo su talento.

