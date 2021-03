Daniela Darcourt y su mamá sacan pecho por el barrio

Compartir Facebook

La salsera Daniela Darcourt y su mami Rosario llegan este domingo a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, donde se enfrentarán a Carlos ‘Tomate’ Barraza y a su mamá Martha. Esta será la primera vez de la madre de la cantante en un reality, por eso Daniela comentó que antes de grabar el programa le dijo que “saque toda la calle”.

“Nos divertimos muchísimo. Yo le pedí a mi mamá que perdiera la vergüenza y que sacara toda la calle que nosotras tenemos para poder relajarnos y ganar. Mi mamá y yo tenemos calle, aunque ella diga que no (risas). Cocinar en la cocina de Ethel y Yaco no es fácil porque hay que cocinar bajo la presión del tiempo, pero a mí me gustó como quedó nuestro plato”, comentó Darcourt que contó que su mamá le enseñó a cocinar mi mamá y también Ricky Tosso cuando estudiaba teatro.

Por su parte, doña Rosario destacó que se lleva a las mil maravillas con su engreída. “Somos amigas, Daniela siempre escucha, mis consejos son importantes para ella. Yo siempre le recuerdo que ella debe conservar esa humildad que la caracteriza y me satisface ver que ella es una persona muy sencilla. Yo estoy muy orgullosa de mi hija, es una satisfacción indescriptible verla crecer