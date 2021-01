Compartir Facebook

A corazón abierto. Tras su último romance con el bailarín Andrés Izquierdo, la salsera Daniela Darcourt ha señalado que sigue soltera. Es así como la cantante se animó a contestar algunas interrogantes de sus fans, quienes le consultaron el porqué de su estado civil actual. Ante esto, la joven artista aseguró que sus exparejas no han sabido cuidarla.

“La mayoría de mis relaciones han terminado porque no supieron cuidarme, adicional que me sacaron la vuelta y etc, etc (…) Superar la infidelidad es saber que di lo mejor, la mejor versión en el momento, al final ellos se la perdieron”, refirió Daniela en sus historias de Instagram.

Asimismo, dio a conocer sus deseos de convertirse en madre y formar su propia familia. “En realidad quiero tener dos hijos, primero un hombrecito para que pueda cuidar a su hermanita”, acotó.

Cabe mencionar, que hace uno días la intérprete de “Señor Mentira”, contó que no quiere más enfrentamientos con Yahaira Plasencia pues se encuentra en un buen momento de su carrera musical luego de conocer que es la salsera peruana más escuchada en Spotify.

