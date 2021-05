Daniela llora al revelar que no pasa por buen momento: “Hay días en las que te odias a ti misma”

Compartir Facebook

Se sinceró. La cantante de salsa, Daniela Darcourt, reveló que no está atravesando por un buen momento en su vida privada y profesional por lo que se encuentra alejada de las redes sociales por un tiempo.

En unos videos compartidos en Instagram, la artista decidió expresar sus sentimientos junto a sus seguidores. Incluso, señaló que, en ciertos días, parece que no puede con todas las cosas que la abruman.

“Ustedes me conocen y saben que trato de ser lo más honesta. Hay días en los que no se puede con todo, en los que las cosas te abruman, en los que extrañas, en los que amas más, en los que odias, en los que te odias a ti mismo, y estoy un poco en esos días. Si no subo cosas, si no estoy dentro de las redes es porque tengo mucha información personal, laboral en mi cabeza, que me está abrumando mucho”, mencionó Daniela Darcourt.

Asimismo, la salsera indicó que los artistas no son ajenos a todos los problemas que pueden tener, pero deben ser fuertes, ya que tienen que mostrar una cara distinta para que sus seguidores no se preocupen.

“Nosotros los artistas no somos de fierro, sentimos el triple y quizá más intensamente que una persona “normal”. Muchas veces quisiéramos que las cosas fuesen diferentes, quisiéramos que cerrando los ojos muchos de nuestros problemas o dolores se alivien y solucionen, pero lo único sano es SOLTAR, soltar y mucho”, precisó.

La cantante de salsa, Daniela Darcourt, prometió a sus seguidores que, después de un tiempo, contará su historia y todos los problemas que tuvo que pasar. Sin embargo, recalcó que estos la hicieron mucho más fuerte.

