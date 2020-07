Daniela: “Nunca seré amiga de Yahaira”

Compartir Facebook

La salsera Daniela Darcourt le confesó a Paula Arias en una transmisión en vivo por Instagram, que está cansada de los diversos enfrentamientos que el público le ha creado con Yahaira Plasencia. La intérprete de ‘Señor mentira’, reveló que ella y la popular ‘Patrona’ no mantienen una amistad, y que no es necesario tenerla para complacer al público.

“Las cosas empezaron cuando ella me ‘choteó’ para el versus de ‘El gran show’, obviamente me indigné y lo dije, pero ya ni quiero hablar de eso. ¡Basta! No me llamo Yahaiara y ella no se llama Daniela, mi carrera no tiene nada que ver con la suya. Cada una lo hace a su manera”, aseveró.

“La gente cree que nosotras vamos hacer pinky friends (amigas) y eso no va a pasar. Y si es que se da eso, va a ser orgánico, no porque ustedes lo quieran. Estamos hartas y cansadas que nos enfrenten”, señaló la cantante.

A pesar que no espera tener una amistad con Yahaiara, en el ámbito musical Daniela no descarto hacer un feat con ella. “Yo no tengo ningún problema, mientras sea música, mientras sean cosas que aporten, sea con ella o quien sea normal”, agregó.

Amor en pausa

Al ser consultada si aún mantiene una relación con el bailarín Andrés Izquierdo, Daniela dijo que se están dando una pausa. “Le agradezco a la vida por compartir este año con Andrés, él ha sido una persona distinta en varios puntos. Él no se aprovecha de mí por ser Daniela Darcort la artista, él siempre ha estado pendiente de mí como persona (…) No puedo decir que estoy soltera, porque estoy en una pausa en mi relación pero muy tranquila y vamos a reservar las cosas en cuatros paredes”, acotó.