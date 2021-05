Daniela revela que malos manager casi arruinan su carrera: “Gracias por dejarme en el piso”

Compartir Facebook

¡Increíble! La cantante de salsa, Daniela Darcourt, goza de una buena carrera musical. Sin embargo, esta estuvo en riesgo de irse al fracaso por malos manejos de algunos de sus managers.

En una entrevista para un medio local, la artista confesó que algunos de sus representantes no tomaron las decisiones correctas. Sin embargo, admite que fue su culpa por no haber envuelto más.

“No puedo culpar solamente a las personas que transitaron por mi vida, sino yo también tengo dosis de culpa por el hecho de no haber sabido comunicar muchas cosas, por haber tenido miedo”, mencionó Daniela Darcourt.

Asimismo, la cantante de salsa reconoció que, gracias a esas malas experiencias, ha sabido llevarse como artista en el ámbito de la salsa. Ahora, está buscando internacionalizar su carrera con nuevo material.

“No me enfoqué en cosas que también eran importantes como lo que uno firma y se compromete. No odio a nadie, si me tengo que cruzar con ellos les invitaré una chela y les diré: ‘gracias por haberme hecho mier**, dejarme en el piso y hacer de mí lo que soy ahora’”, indicó Daniela.

La cantante de salsa estrenó su nueva canción “Te equivocaste conmigo” con la que busca expandir su música por otros países. En menos de 24 horas, el video consiguió más de 100 mil reproducciones.

