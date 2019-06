Danny Rosales dice que JP pone mano dura en ‘El wasap’

Tras la denuncia de Clara Seminara contra Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, por tocamientos indebidos, el humorista Jorge Benavides prohibió a los integrante de ‘El wasap de JB’ jugarse de manos y amenazó con botar a quien se pase de faltoso con una mujer.

“Jorge ha prohibido rotundamente a todos que se jueguen. Nada de golpearnos en la mano ni ofendernos y menos con gente del canal, así sea asistente de camarógrafo y el primero que falta el respeto a una mujer lo siente mucho, pero a la calle”, contó Danny Rosales, quien estuvo en el lanzamiento de Rumi Taxi.

Asimismo, el actor cómico reveló que Benavides en el pasado echó del programa a un compañero que “se propasó con una chica” y él jamás apañaría una agresión a una mujer. “Jorge no miente jamás y no lo digo por ser patero ni porque es mi jefe, yo creo que Jorge más que un jefe es un amigo”, indicó el humorista, agregando que cuando ocurrió el incidente entre Clara y ‘Yuca’ no se encontraba en el set.

YUCA SIEMPRE FUE RESPETUOSO

Por su parte, Lucecita Ceballos afirmó que durante los 7 años que trabajó junto a JB y Enrique Espejo “jamás” vio faltas de respetos a las chicas del elenco. “A ‘Yuquita’ lo quiero un montón, siempre ha sido tan respetuoso conmigo, siempre señora Luz, nunca me dijo Lucecita. Si hubiera sido testigo de un tipo de abuso hubiera sido la primera en salir a los medios y decir esto no me gusta”, apuntó.

“No pongo las manos al fuego por nadie, pero yo destaco mi verdad y la respaldo. Mi mensaje para todas las mujeres es que si en algún momento se sienten violentadas, vayan y denuncien”, sentenció.(J.Aspilcueta)